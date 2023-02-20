Білий дім зв'язувався з Росією перед візитом Байдена в Україну, - Associated Press

США та Росія контактували перед поїздкою Джо Байдена в Україну. Це нібито було пов'язано з тим, аби "уникнути прямого конфлікту між ядерними державами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як інформує Associated Press, хоч Білий дім в цьому питанні не вдавався до подробиць, але повідомив, що американська сторона незадовго до поїздки Джо Байдена зв'язалася з росіянами для "забезпечення деконфліктності, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами".

Втім, як пише видання, Байдена при цьому все ж охороняли американські літаки з Польщі.

"Американські літаки-розвідники, у тому числі оснащений бортовим радаром E-3 Sentry та літак з електронним управлінням RC-135W Rivet Joint, спостерігали за Києвом із повітряного простору Польщі", - також додає AP.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден прибув із неанонсованим візитом до Києва. Як розповіли ЗМІ, американський лідер прилетів в Україну "під покровом темряви", а його поїздку тримали в секреті 24 години.

Всі подробиці історичного візиту американського лідера в Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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