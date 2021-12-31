Байден позвонил Путину, а в СНБО прошло последнее заседание в этом году: новости за 30 декабря

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры, в СНБО состоялось последнее в текущем году заседание, синоптики дали прогноз на Новый год 2022. Подробнее о том, что произошло в четверг, 30 декабря - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Байден позвонил Путину: подробности

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели очередной телефонный разговор. Переговоры длились 50 минут. После завершения телефонного разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности. Так, по его словам:

переговоры Байдена и Путина были серьезными;

Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата по "гарантиям безопасности";

Путин заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как бы защищали себя США;

Путин пригрозил разорвать отношения с США в случае новых санкций против России;

президенты РФ и США договорились провести разговор после Нового года.

Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев спокойно отдыхать в период рождественско-новогодних праздников. По его словам, специалисты не прогнозируют вторжения России в Украину.

Как пояснил Данилов, для полномасштабного вторжения, России нужно сначала подготовиться и потратить на это большое количество времени.

Названы итоги последнего в этом году заседания СНБО

В четверг, 30 декабря, состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем.

О результатах брифинга СНБО 30 декабря - в материале РБК-Украина.

Суд открыл дело по иску Януковича к Верховной раде

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной раде. Первое заседание назначено на 16 февраля 2022 года.

Янукович просит суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

Министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2" из-за угроз Украине

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.

По его словам, политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики.

Вместо "Стены". Кабмин принял новую программу обустройства границы на 36 млрд гривен

Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью. Финансирование программы составит около 36 млрд гривен.

Предыдущая программа обустройства границы (проект "Стена") действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Новая программа будет действовать до 2024 года.

Какой будет погода на Новый год 2022: синоптики дали прогноз

В Украине 31 декабря и 1 января погода будет с дождями и местами с мокрым снегом. На Новый год в страну придет потепление, местами до +8 градусов.

Подробнее о погоде – в материале РБК-Украина.