Байден позвонил Путину, а в СНБО прошло последнее заседание в этом году: новости за 30 декабря
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры, в СНБО состоялось последнее в текущем году заседание, синоптики дали прогноз на Новый год 2022. Подробнее о том, что произошло в четверг, 30 декабря - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Все украинские области перешли в "желтую" зону карантина. Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась.
- В Житомирской области зафиксировали два новых случая инфицирования штаммом "Омикрон". Болезнь обнаружили у женщин, которые вернулись из Италии.
- Украинец может стать мировым рекордсменом по количеству вакцин от коронавируса. Алексей принял 18 доз вакцин и хотел сделать еще больше. В его выписке - все существующие виды вакцин от COVID-19 в Украине.
- В некоторых странах мира фиксируют рекордные показатели случаев коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал ситуацию "цунами", которое спровоцировало пересечение двух штаммов - "Дельты" и "Омикрона".
- Спустя более чем год после внедрения вакцины количество новых случаев COVID-19 в США выросло до рекордно высокого уровня. Из-за вспышки заболеваемости среди экипажа самолетов американские авиакомпании отменяют рейсы.
- В Испании впервые с начала пандемии зарегистрировали более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В Италии - также почти 100 тысяч новых случаев.
Байден позвонил Путину: подробности
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели очередной телефонный разговор. Переговоры длились 50 минут. После завершения телефонного разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности. Так, по его словам:
- переговоры Байдена и Путина были серьезными;
- Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата по "гарантиям безопасности";
- Путин заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как бы защищали себя США;
- Путин пригрозил разорвать отношения с США в случае новых санкций против России;
- президенты РФ и США договорились провести разговор после Нового года.
Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев спокойно отдыхать в период рождественско-новогодних праздников. По его словам, специалисты не прогнозируют вторжения России в Украину.
Как пояснил Данилов, для полномасштабного вторжения, России нужно сначала подготовиться и потратить на это большое количество времени.
Названы итоги последнего в этом году заседания СНБО
В четверг, 30 декабря, состоялось последнее в текущем году заседание СНБО. Говорили о новой волне коронавируса в Украине, закупке угля, санкциях, военных Российской Федерации у границ и прочем.
О результатах брифинга СНБО 30 декабря - в материале РБК-Украина.
Суд открыл дело по иску Януковича к Верховной раде
Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной раде. Первое заседание назначено на 16 февраля 2022 года.
Янукович просит суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.
Министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2" из-за угроз Украине
Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что вопрос одобрения газопровода "Северный поток-2" должен решаться в соответствии с законом. Но он допускает возможность остановки проекта из-за угроз Украине.
По его словам, политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики.
Вместо "Стены". Кабмин принял новую программу обустройства границы на 36 млрд гривен
Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью. Финансирование программы составит около 36 млрд гривен.
Предыдущая программа обустройства границы (проект "Стена") действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Новая программа будет действовать до 2024 года.
Какой будет погода на Новый год 2022: синоптики дали прогноз
В Украине 31 декабря и 1 января погода будет с дождями и местами с мокрым снегом. На Новый год в страну придет потепление, местами до +8 градусов.
Подробнее о погоде – в материале РБК-Украина.