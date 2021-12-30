ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд открыл дело по иску Януковича к Верховной раде

Новина українською →
Киев, Четверг 30 декабря 2021 16:33
Суд открыл дело по иску Януковича к Верховной раде Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной раде. Первое заседание назначено на 16 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представительницы Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску В. Януковича к Верховной раде Украины в споре относительно признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента", - сообщила она.

По ее словам, рассмотрение дела с вызовом сторон назначено на 16 февраля 2022 года. Заседание запланировано на 10:15 по киевском времени.

Совгиря напомнила, что Янукович просит суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

"В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом (Януковичем - ред.) является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", - уточнила Совгиря.

Напомним, иск Януковича к Раде в ОАСК зарегистрировали 6 декабря.

Отметим, в Украине завершено расследование в отношении Януковича и его окружения по делу Майдана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Янукович
NEWS
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
Зеленский созывает на сегодня СНБО: что известно
DAILY
Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук