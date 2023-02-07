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Байден объяснил свое решение не направлять Украине истребители F-16

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Вашингтон, Вторник 07 февраля 2023 06:46
Байден объяснил свое решение не направлять Украине истребители F-16 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден объяснил свое решение не направлять в Украину истребители F-16 тем, что их, по его мнению, следует оставить в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Вопрос о том, почему он пока выступает против отправки Украине F-16, был задан Байдену в понедельник журналистами на Южной лужайке Белого дома, когда американский лидер возвращался из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.

"Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация", - ответил Байден.

Напомним, что президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украину истребители F-16.

До этого 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины. Однако никаких запросов страна еще не получала.

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