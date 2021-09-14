Байден пообещал не оставлять Украину один на один с Россией, - Кулеба

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал не оставлять Украину один на один с Россией. И сам он открыт для сотрудничества с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для The Independent .

"Нас, дипломатов, учат читать через многие слои каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину один на один с Россией, и это очень важное обязательство", - отметил Кулеба.

В то же время издание пишет, что какой бы ни была степень поддержки Байдена, она определенно не распространяется на членство Украины в НАТО и Европейском союзе.