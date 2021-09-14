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Байден пообіцяв не залишати Україну сам на сам з Росією, - Кулеба

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 14:10
Байден пообіцяв не залишати Україну сам на сам з Росією, - Кулеба Фото: президент США Джо Байден (pixabay.com)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв не залишати Україну сам на сам з Росією. І сам він відкритий для співпраці з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для The Independent.

"Нас, дипломатів, вчать читати через багато шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий для співпраці з нами і розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США. Він сказав, що не залишить Україну сам на сам з Росією, і це дуже важливе зобов'язання", - зазначив Кулеба.

У той же час видання пише, що якою б не була ступінь підтримки Байдена, вона безумовно не поширюється на членство України в НАТО і Європейському союзі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Байден підтримує вступ України до НАТО.

Він також запропонував Байдену залучити США до переговорів щодо Донбасу.

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