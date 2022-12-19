Байден поки що не планує відвідувати Київ, - Politico

Президент США Джой Байден поки не планує відвідувати Україну з візитом з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Наразі Байден не має планів відвідати Київ, в основному через загрози безпеці", - пише видання з посиланням на кілька джерел у Білому домі.

Минулого тижня Байден провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, який закликав свого американського колегу продовжувати постачання коштів ППО.

Зазначається, що у столицях обох країн зростає занепокоєння з приводу того, чого очікувати у наступній фазі війни.

"Холодна зима сповільнила бойові дії, які перетворилися на окопну війну у стилі Першої світової війни, але українські Військові чиновники цього тижня попередили, що нещодавні переміщення російських військ та танків можуть сигналізувати про новий великий наступ найближчими тижнями, можливо, навіть на Київ" , – уточнює Politico.

На думку помічників Байдена, американському президенту потрібно буде лобіювати європейських лідерів, щоб зберегти курс підтримки України.