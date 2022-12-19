Байден пока не планирует посещать Киев, - Politico
Президент США Джой Байден пока не планирует посещать Украину с визитом из из соображений безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угроз безопасности", - пишет издание со ссылкой на нескольких источников в Белом доме.
При этом на прошлой неделе Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.
Отмечается, что в столицах обеих стран растет беспокойство по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны.
"Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой войны, но украинские Военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом крупном наступлении в ближайшие недели, возможно, даже на Киев", - уточняет Politico.
По мнению помощников Байдена, американскому президенту необходимо будет лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.
Напомним, ранее западные СМИ писали о возможных поставках Patriot, но уточняли, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и влиянии таких поставок на боеготовность американской армии.
Кроме того, в Белом доме отметили, что передача Patriot не входит в ближайший пакет военной помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.