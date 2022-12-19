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Байден пока не планирует посещать Киев, - Politico

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Понедельник 19 декабря 2022 09:02
Байден пока не планирует посещать Киев, - Politico Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джой Байден пока не планирует посещать Украину с визитом из из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угроз безопасности", - пишет издание со ссылкой на нескольких источников в Белом доме.

При этом на прошлой неделе Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.

Отмечается, что в столицах обеих стран растет беспокойство по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны.

"Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой войны, но украинские Военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом крупном наступлении в ближайшие недели, возможно, даже на Киев", - уточняет Politico.

По мнению помощников Байдена, американскому президенту необходимо будет лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.

Напомним, ранее западные СМИ писали о возможных поставках Patriot, но уточняли, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и влиянии таких поставок на боеготовность американской армии.

Кроме того, в Белом доме отметили, что передача Patriot не входит в ближайший пакет военной помощи.

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