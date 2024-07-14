Байден поговорив з Трампом після замаху
Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден мав розмову з колишнім президентом Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Більше подробиць про розмову в адміністрації президента не надали.
У неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.
Нагадаємо, 14 липня на Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсильванія. Після того як пролунали постріли, охоронці закрили собою експрезидента і вивели його зі сцени.
Згодом стало відомо, що Трамп отримав легке вогнепальне поранення. Загинули один з глядачів і нападник.
Трамп, за словами його пресслужби, почувається добре.
Президент Джо Байден висловив вдячність Секретній службі за те, що Трампа доставили в безпечне місце. Байден також закликав засудити замах.
У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.
На місці проведення мітингу правоохоронці виявили гвинтівку типу AR.
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