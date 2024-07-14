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Байден поговорив з Трампом після замаху

Неділя 14 липня 2024 06:53
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Байден поговорив з Трампом після замаху Фото: президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп (колаж - РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден мав розмову з колишнім президентом Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Більше подробиць про розмову в адміністрації президента не надали.

У неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Нагадаємо, 14 липня на Трампа вчинили замах під час мітингу у штаті Пенсильванія. Після того як пролунали постріли, охоронці закрили собою експрезидента і вивели його зі сцени.

Згодом стало відомо, що Трамп отримав легке вогнепальне поранення. Загинули один з глядачів і нападник.

Трамп, за словами його пресслужби, почувається добре.

Президент Джо Байден висловив вдячність Секретній службі за те, що Трампа доставили в безпечне місце. Байден також закликав засудити замах.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха і втратив багато крові.

На місці проведення мітингу правоохоронці виявили гвинтівку типу AR.

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