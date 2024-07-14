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Байден поговорил с Трампом после покушения

Воскресенье 14 июля 2024 06:53
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Байден поговорил с Трампом после покушения Фото: президент США Джо Байден и экспрезидент Дональд Трамп (коллаж – РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден беседовал с бывшим президентом Дональдом Трампом в субботу вечером (по Вашингтону).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Больше подробностей о разговоре в администрации президента не предоставили.

В воскресенье утром Байден созовет брифинг с представителями национальной безопасности и правоохранительных органов в Белом доме.

Напомним, 14 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.

Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападавший.

Трамп, по словам его пресс-службы, чувствует себя хорошо.

Президент Джо Байден поблагодарил Секретную службу за то, что Трампа доставили в безопасное место. Байден также призвал осудить покушение.

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что ранен в верхнюю часть правого уха и потерял много крови.

На месте митинга правоохранители обнаружили винтовку типа AR.

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