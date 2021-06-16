Байден подвел итоги встречи с Путиным: основные заявления (онлайн)

20:50 У Байдена спросили о его заявлении, где он назвал Путина убийцей.

"Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать", - сказал Байден.

20:48 "У нас большие мощности в киберсфере. И если они (россияне, - ред.) будут нарушать базовые нормы, мы будем отвечать в киберсфере, и он (Путин, - ред.) это знает", - сказал Байден.

20:46 "Нужно посмотреть 3-6 месяцев, подошли ли мы к новым стратегическим переговорам. Мы согласились, что оно все сразу не сработает... Я вам скажу, есть перспектива улучшения отношений между нашими странами... Мы говорили о личном, я говорил на основании собственных чувств", - рассказал Байден, отметив, что угроз на саммите не звучало.

20:42 "Я думаю, что меньше всего он хочет холодной войны", - отметил Байден, говоря о Путине.

Байден отметил, что по его мнению, Путин считает, что США хотят его сместить.

20:37 "Я четко ему (Путину, - ред.) сказал, что последствия этого будут разрушительные для России. Я ему сказал, что очень много значит, когда страна имеет таких заключенных", - сказал Байден отвечая на вопрос, что произошло бы, если бы Навальный погиб в российской тюрьме.

20:35 США и РФ начали двусторонний диалог по стратегической стабильности, в частности по контролю вооружений. "Это означает, что наши дипломаты и военные эксперты смогут встретиться и обсудить ,как мы можем оградить наши народы от опасностей, которые представляет новое, изощренное вооружение, повышающее риск военного конфликта", - сказал Байден. По его словам, также поднимался вопрос кибербезопасности. По словам Байдена, он передал Путину список из 16 сфер критической инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам, от энергетики, до систем водоснабжения.

Также по словам Байдена, обсуждались вопросы гуманитарной помощи жителям Сирии, иранской ядерной программы, демилитаризации Арктики, борьбы с терроризмом в Афганистане.

"Россия не может диктовать, что происходит в мире", - добавил Байден.

20:33 "Я передал незыблемую приверженность США суверенитету Украины, мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил Байден.

Байден добавил, что изложил Путину видение практической работы, которую могут осуществить две страны.

20:27 "Я четко сказал Путину, что мы будем поднимать вопросы, связанные с фундаментальными правами человека", - сказал Байден, упомянув в этом контексте российского оппозиционера Алексея Навального, а также деятельность американских СМИ в РФ.

"Я сказал Путину, что не могу сохранить доверие своего народа, если не буду отстаивать права человека", - подчеркнул Байден.

20:25 "Было много шума вокруг саммита, но нет замены диалогу..У нас есть различия, но Путин понимает, почему я говорю, то, что говорю. Мы строим отношения не для вреда кому-то, а для пользы американскому народу", - сказал Байден.

Главное о саммите Байдена и Путина

Встреча президентов США и России была организована на вилле Ла Гранж в Женеве. Саммит Джо Байдена с Владимиром Путиным стал завершающим в рамках первого визита в Европу Байдена после его победы на выборах президента в 2020 году.

Накануне переговоров стороны согласовали главную тему повестки дня - перспективы российско-американских отношений и возможность дальнейшего сотрудничества двух стран.

16 июня состоялось несколько раундов саммита в узком и расширенном форматах с перерывом. Во время закрытой части помимо Байдена и Путина на переговорах присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Из-за встречи президентов над Женевой частично закрыли воздушное пространство, для охраны мероприятия задействовали около 2 тысяч военных и правоохранителей. Жителям города рекомендовали работать из дома 16 июня. Перекрыли для посещения парки "Ла-Гранж" и "О-Вив", набережные Женевского озера.

О чем говорил Байден накануне переговоров

Американский президент заявил, что переговоры с Путиным необходимы, чтобы четко обозначить условия улучшения двусторонних отношений. По мнению Байдена, споры между странами можно разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

Также лидер США отметил, что Вашингтон не стремится к конфликту, но готов к ответным мерам, если Россия продолжит вредоносную деятельность.

Среди ключевых вопросов для обсуждения Байден также назвал ситуацию с кибербезопасностью, вмешательство в американские выборы, военную агрессию РФ по отношению к Украине, региональные конфликты, нарушение прав человека.

В частности, накануне переговоров Байден заявил, что ситуация с Алексеем Навальным может повредить отношениям США и России, в случае смерти оппозиционера в тюрьме.

При этом по мнению президента США, есть темы над которыми страны могут работать совместно, например, контроль над вооружениями, климатический кризис.

Стороны отказались от общей пресс-конференции

Президенты решили не проводить совместный брифинг по итогам переговоров. Каждый из них дает свою пресс-конференцию. Освещать событие приглашены около 3 тысяч представителей СМИ из разных стран.

Джо Байден заявил, что персональное общение - наиболее подходящий формат, чтобы сообщить "свободной прессе" все темы, которые поднимались на переговорах. Это касается и тех вопросов, по которым достигнуты договоренности, и острых тем, которые вызывают опасения.

Брифинг американского президента был запланирован на 19:00 после пресс-конференции Путина.