Байден підвів підсумки зустрічі з Путіним: основні заяви (онлайн)

20:50 У Байдена запитали про його заяву, де він назвав Путіна вбивцею.

"Я сказав, що більше не буду це питання підіймати", - сказав Байден.

20:48 "У нас великі потужності в кіберсфері. І якщо вони (росіяни, - ред.) будуть порушувати базові норми, ми будемо відповідати в кіберсфері, і він (Путін, - ред.) це знає", - сказав Байден.

20:46 "Потрібно подивитися 3-6 місяців, чи ми підійшли до нових стратегічних переговорів. Ми погодилися, що воно все одразу не спрацює...Я вам скажу, є перспектива поліпшення відносин між нашими країнами...Ми говорили про особисте, я говорив на підставі власних почуттів", - розповів Байден, зазначивши, що погроз на саміті не було.

20:42 "Я гадаю, що найменше він хоче холодної війни", - зазначив Байден, говорячи про Путіна.

Байден зазначив, що на його думку, Путін вважає, що США хочуть його змістити.

20:37 "Я чітко йому (Путіну, - ред.) сказав, що наслідки цього будуть руйнівні для Росії. Я йому сказав, що дуже багато означає, коли країна має таких ув'язнених", - сказав Байден відповідаючи на питання, що сталося б, якби Навальний загинув у російській тюрмі.

20:35 США і РФ почали двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, зокрема по контролю озброєнь. "Це означає, що наші дипломати і військові експерти зможуть зустрітися і обговорити, як ми можемо захистити наші народи від небезпек, які представляє нове, витончене озброєння, що підвищує ризик військового конфлікту", - сказав Байден. За його словами, також порушувалося питання кібербезпеки. За словами Байдена, він передав Путіну список з 16 сфер критичної інфраструктури, які не повинні піддаватися кібератакам, від енергетики, до систем водопостачання.

Також за словами Байдена, обговорювалися питання гуманітарної допомоги жителям Сирії, іранську ядерну програму, демілітаризацію Арктики, боротьбу з тероризмом в Афганістані.

"Росія не може диктувати, що відбувається в світі", - додав Байден.

20:33 "Я передав непорушну прихильність США до суверенітету України, ми обговорили мінські домовленості. Він (Путін, - ред.) не заперечував мені, але звичайно відмінності були", - зазначив Байден.

Байден додав, що виклав Путіну бачення практичної роботи, яку можуть здійснити дві країни.

20:27 "Я чітко сказав Путіну, що ми будемо піднімати питання, пов'язані з фундаментальними правами людини", - сказав Байден, згадавши в цьому контексті російського опозиціонера Олексія Навального, а також діяльність американських ЗМІ в РФ.

"Я сказав Путіну, що не можу зберегти довіру свого народу, якщо не буду відстоювати права людини", - підкреслив Байден.

20:25 "Було багато галасу довкола саміту, але немає заміни діалогу..У нас є відмінності, але Путін розуміє, чому я кажу, те, що кажу. Ми будуємо відносини не для шкоди комусь, а для користі американському народу", - сказав Байден.

Головне про саміт Байдена і Путіна

Зустріч президентів США і Росії була організована на віллі Ла Гранж в Женеві. Саміт Джо Байдена з Володимиром Путіним став завершальним в рамках першого візиту в Європу Байдена після його перемоги на виборах президента в 2020 році.

Напередодні переговорів сторони погодили основну тему порядку денного - перспективи російсько-американських відносин і можливість подальшої співпраці двох країн.

16 червня відбулося декілька раундів саміту у вузькому і розширеному форматах із перервою. Під час закритої частини крім Байдена і Путіна на переговорах були присутні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Через зустріч президентів над Женевою частково закрили повітряний простір, для охорони заходу задіяли майже 2 тис військових та правоохоронців. Жителям міста рекомендували працювати з дому 16 червня. Перекрили для відвідування парки "Ла-Гранж" і "О-Вів", набережні Женевського озера.

Про що говорив Байден напередодні переговорів

Американський президент заявив, що переговори з Путіним необхідні, щоб чітко позначити умови поліпшення двосторонніх відносин. На думку Байдена, суперечки між країнами можна вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

Також лідер США наголосив, що Вашингтон не прагне до конфлікту, але готовий до заходів у відповідь, якщо Росія продовжить шкідливу діяльність.

Серед ключових питань для обговорення Байден також назвав ситуацію з кібербезпекою, втручання в американські вибори, військову агресію РФ щодо України, регіональні конфлікти, порушення прав людини.

Зокрема, напередодні переговорів Байден заявив, що ситуація з Олексієм Навальним може зашкодити відносинам США і Росії, в разі смерті опозиціонера в тюрмі.

При цьому на думку президента США, є теми над якими країни можуть працювати разом, наприклад, контроль над озброєннями, кліматична криза.

Сторони відмовилися від спільної прес-конференції

Президенти вирішили не проводити спільний брифінг за підсумками переговорів. Кожен із них дає свою прес-конференцію. Висвітлювати подію запрошено близько 3 тисяч представників ЗМІ з різних країн.

Джо Байден заявив, що персональне спілкування - найбільш прийнятний формат, щоб повідомити "вільній пресі" про всі теми, які піднімалися на переговорах. Це стосується і тих питань, за якими досягнуті домовленості, і гострих тем, які викликають побоювання.

Брифінг американського президента був запланований на 19:00 після прес-конференції Путіна.