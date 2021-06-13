ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 13 июня 2021 21:35
"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объяснил решение отказаться от совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы не устраивать соревнование. Он также отметил, что это мероприятие может отвлечь его от вопросов, которые он планирует обсудить с российским лидером.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN.

"Это не соревнование в том, кто будет лучшим перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение", - сказал он.

Байден отметил, что встреча с Путиным необходима для того, чтобы четко обозначить условия улучшения двусторонних отношений между США и Россией.

"Я думаю, что лучше, если мы встретимся с ним, проведем собственные обсуждения. После этого я расскажу, о чем, на мой взгляд, была встреча, и он может сказать, что, с его точки зрения, означала встреча", - добавил американский лидер.

Байден также уточнил, что решение отказаться от совместной пресс-конференции связано с тем, что это мероприятие может отвлечь его от вопросов, которые он намерен затронуть во время переговоров с Путиным.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Владимир Путин Джозеф Байден встреча
NEWS
"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами