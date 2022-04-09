Байден подписал закон об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью

Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью позволяет властям устанавливать более высокие пошлины, чем для других членов Всемирной торговой организации. Он будет действовать до 2024 года.

В США ожидают, что это еще больше усилит давление на экономику России, которая уже движется к "глубокой рецессии".

Отметим, что США вводят санкции против России в ответ на российскую агрессию против Украины, которая началась с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.