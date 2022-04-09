Байден підписав закон про скасування нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю

Закон про припинення нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю дозволяє владі встановлювати більш високі мита, ніж для інших членів Світової організації торгівлі. Він діятиме до 2024 року.

У США очікують, що це ще більше посилить тиск на економіку Росії, яка вже рухається до "глибокої рецесії".

Зазначимо, що США вводять санкції проти Росії у відповідь на російську агресію проти України, яка почалася з 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.