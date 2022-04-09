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Байден підписав закон про скасування нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден підписав закони про припинення нормальних торгових відносин з Росією і Республікою Білорусь, а також про заборону імпорту російського газу і нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Закон про припинення нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю дозволяє владі встановлювати більш високі мита, ніж для інших членів Світової організації торгівлі. Він діятиме до 2024 року.

У США очікують, що це ще більше посилить тиск на економіку Росії, яка вже рухається до "глибокої рецесії".

Зазначимо, що США вводять санкції проти Росії у відповідь на російську агресію проти України, яка почалася з 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Байден висловився щодо обстрілу мирного населення в Краматорську Донецької області.

Раніше адміністрацію Байдена закликали передати Україні більше зброї, включаючи винищувачі. З даною ініціативою виступила двопартійна група з більш ніж 30 депутатів.

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