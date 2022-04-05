Администрацию Байдена призвали передать Украине больше оружия, включая истребители

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как указывается в письме-запросе, попавшем в распоряжение редакции, с такой инициативой выступила двухпартийная группа из более чем 30 депутатов.

Представители Демократической партии Энди Ким и Джейсон Кроу и член Республиканской партии Питер Мейер направили письмо Байдену в понедельник с призывом предоставить украинским военным больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Американские законодатели отмечают, что их запрос основан на списке пожеланий, предоставленном властями Украины Конгрессу на прошлой неделе, в котором указаны 17 пунктов относительно дополнительной помощи.

Запрос депутатов США также включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin для пополнения запасов ВСУ, а также беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина могла "лучше нарушать российские линии снабжения и противостоять российской тактике осады, особенно на востоке Украины".

Ранее официальные лица США подчеркивали, что предоставляют украинским военным оружие, которое они могут использовать, а вот истребители называли не такой "практичной" помощью.

При этом американские депутаты обращают внимание, что Украине истребителей все же не хватает.

"В Украине более чем достаточно пилотов, обученных управлять дополнительными самолетами, если они будут предоставлены. Дополнительные самолеты также позволили бы украинским силам обеспечить более адекватную защиту городских районов, таких как Харьков и Мариуполь, где в результате российских атак произошли многочисленные жертвы среди гражданского населения", - говорится в письме.