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Байден подписал закон об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью

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Суббота 09 апреля 2022 03:54
Байден подписал закон об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Республикой Беларусь, а также о запрете импорта российского газа и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью позволяет властям устанавливать более высокие пошлины, чем для других членов Всемирной торговой организации. Он будет действовать до 2024 года.

В США ожидают, что это еще больше усилит давление на экономику России, которая уже движется к "глубокой рецессии".

Отметим, что США вводят санкции против России в ответ на российскую агрессию против Украины, которая началась с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Байден высказался относительно обстрела мирного населения в Краматорске Донецкой области.

Ранее администрацию Байдена призвали передать Украине больше оружия, включая истребители. С данной инициативой выступила двухпартийная группа из более чем 30 депутатов.

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