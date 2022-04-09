ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден підписав закон про скасування нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю

Новость на русском →
Субота 09 квітня 2022 03:54
Байден підписав закон про скасування нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден підписав закони про припинення нормальних торгових відносин з Росією і Республікою Білорусь, а також про заборону імпорту російського газу і нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Закон про припинення нормальних торговельних відносин з Росією і Білоруссю дозволяє владі встановлювати більш високі мита, ніж для інших членів Світової організації торгівлі. Він діятиме до 2024 року.

У США очікують, що це ще більше посилить тиск на економіку Росії, яка вже рухається до "глибокої рецесії".

Зазначимо, що США вводять санкції проти Росії у відповідь на російську агресію проти України, яка почалася з 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Байден висловився щодо обстрілу мирного населення в Краматорську Донецької області.

Раніше адміністрацію Байдена закликали передати Україні більше зброї, включаючи винищувачі. З даною ініціативою виступила двопартійна група з більш ніж 30 депутатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Джозеф Байден
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну