ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден підтримав Тіхановську і проведення чесних виборів у Білорусі

Вашингтон, Середа 19 серпня 2020 22:59
Байден підтримав Тіхановську і проведення чесних виборів у Білорусі
Фото: Джозеф Байден (з відкритих джерел)
Автор: Артур Родивилов

Кандидат у президенти США заявив, що Росія не має втручатися

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що Росія не має втручатися в ситуацію в Білорусі. Він підтримав проведення чесних виборів в цій країні.

Про це він написав у Twitter.

Байден зазначив, що справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів.

"Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США мають підтримати заклик Світлани Тіхановської до справедливих виборів", - написав він.

Нагадаємо, вибори президента відбулися в Білорусі 9 серпня. За підсумками голосування переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Він набрав 80,1% голосів виборців, обійшовши Світлану Тіхановську. Та, своєю чергою, отримала лише 10,1% голосів.

Раніше Тіхановська заявила про готовність стати національним лідером Білорусі, а в самій країні вже заробив опозиційний штаб передачі влади.

Напередодні опозиція заявила, що не бачить можливості для перерахунку голосів на виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьДжозеф Байден
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся