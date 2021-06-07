ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден заверил, что США примут участие в Крымской платформе

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 22:09
Байден заверил, что США примут участие в Крымской платформе Коллаж РБК-Украина: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден поддержал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Глава Белого дома заверил, что американская сторона будет представлена на саммите на высоком уровне.

Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена.

"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что идет подготовка к запуску саммита Крымская платформа. Он призван ответить на вызовы российской оккупации полуострова.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Крым Джозеф Байден
NEWS
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
Байден пригласил Зеленского посетить США, - Белый дом
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС