Байден заверил, что США примут участие в Крымской платформе
Президент США Джо Байден поддержал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Глава Белого дома заверил, что американская сторона будет представлена на саммите на высоком уровне.
Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена.
"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.
Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что идет подготовка к запуску саммита Крымская платформа. Он призван ответить на вызовы российской оккупации полуострова.
Как сообщало РБК-Украина, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.