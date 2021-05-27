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Главы МИД Евросоюза рассмотрят возможность участия в Крымской платформе

Новина українською →
ЕС, Четверг 27 мая 2021 23:44
Главы МИД Евросоюза рассмотрят возможность участия в Крымской платформе Фото: вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images_
Автор: Даша Харченко

Министры иностранных дел стран Европейского Союза рассмотрят возможность участия в саммите Крымской платформы по деоккупации. Он состоится 23 августа в Киеве.

Об это сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что президент Европейского совета Шарль Мишель уже объявил о своем участии в саммите.

"Мы согласились с необходимостью быть более заметными и рассмотреть участие в международной Крымской платформе летом в Киеве", - сказал Боррель.

Как уточнил Боррель, министры анализировали, что можно сделать для увеличения перспектив урегулирования конфликтов, усиление двусторонних контактов и участия ЕС в соответствующих усилиях ОБСЕ.


На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы.

Напомним, в апреле турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не намерена признавать Крым частью России.

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