Главы МИД Евросоюза рассмотрят возможность участия в Крымской платформе

Министры иностранных дел стран Европейского Союза рассмотрят возможность участия в саммите Крымской платформы по деоккупации. Он состоится 23 августа в Киеве.

Об это сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он напомнил, что президент Европейского совета Шарль Мишель уже объявил о своем участии в саммите.

"Мы согласились с необходимостью быть более заметными и рассмотреть участие в международной Крымской платформе летом в Киеве", - сказал Боррель.

Как уточнил Боррель, министры анализировали, что можно сделать для увеличения перспектив урегулирования конфликтов, усиление двусторонних контактов и участия ЕС в соответствующих усилиях ОБСЕ.