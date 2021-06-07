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Байден запевнив, що США візьмуть участь у Кримській платформі

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 22:09
Байден запевнив, що США візьмуть участь у Кримській платформі Колаж РБК-Україна: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден підтримав ініціативу українського лідера Володимира Зеленського про створення Кримської платформи. Глава Білого дому запевнив, що американська сторона буде представлена на саміті на високому рівні.

Про це повідомив Офіс президента України за підсумками телефонної розмови Зеленського і Байдена.

"Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського про створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

Зазначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що йде Підготовка до запуску саміту Кримська платформа. Він покликаний відповісти на виклики російської окупації півострова.

Як повідомляло РБК-Україна, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що загрози Російській Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є"політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

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