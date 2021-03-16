МИД назвал угрозы России по Крымской платформе "политическим буллингом"

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь", - добавил Николенко.

Таким образом, по словам спикера МИД, слова о посягательстве на "территориальную целостность" России - это пример искаженного восприятия реальности.

Николенко подчеркнул, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. Поэтому у России на полуострове единственный статус - государство-оккупант.

"Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики", - отметил он.

Напомним, вчера представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает создание Крымской платформы как угрозу агрессии против "двух субъектов Российской Федерации". А также пригрозила другим государствам тем, что участие в украинской инициативе будет расцениваться как недружественный шаг.

Крымская платформа - это первая инициатива Украины по деоккупации полуострова, которая предполагает привлечение международного сообщества к этой проблеме. На август 2021 года запланирован первый саммит в Киеве и ряд зарубежных партнеров Украины подтвердили заинтересованность в участии.