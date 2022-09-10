Байден планирует отправиться в Британию на похороны Елизаветы II

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Белого дома, сделанное в пятницу, 9 сентября, во время поездки в штат Огайо.

На вопрос журналистов, собирается ли он отбыть на похороны королевы, Байден ответил: "Да. Я еще не знаю деталей, но я полечу".

Президент США также рассказал, что пока еще не имел возможности пообщаться с новым британским монархом Чарльзом III.