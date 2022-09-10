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Байден планирует отправиться в Британию на похороны Елизаветы II

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Суббота 10 сентября 2022 05:16
Байден планирует отправиться в Британию на похороны Елизаветы II Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден намерен посетить церемонию прощания королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Белого дома, сделанное в пятницу, 9 сентября, во время поездки в штат Огайо.

На вопрос журналистов, собирается ли он отбыть на похороны королевы, Байден ответил: "Да. Я еще не знаю деталей, но я полечу".

Президент США также рассказал, что пока еще не имел возможности пообщаться с новым британским монархом Чарльзом III.

Напомним, Елизавета II умерла на 96-м году своей жизни. Британская королева отошла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Теперь престол займет принц Чарльз.

К слову, королева Елизавета II запустила процесс передачи полномочий к Чарльзу прошлым летом.

Ранее мы писали, как будут прощаться с королевой Елизаветой.

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