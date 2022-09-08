Возглавляла Британию 70 лет. Как будут прощаться с королевой Елизаветой

Королева Великобритании Елизавета II занимала британский престол с 1952 года и правила в течение 70 лет. Сегодня после сообщения о ее смерти страна погрузилась в траур.

РБК-Украина разбиралось с процедурой прощания с монархом и тем, что ждет британцев в ближайшие дни.

Операция "Лондонский мост"

Условный план траурных мероприятий в Британии после смерти королевы Елизаветы II называется операция "Лондонский мост". Его подготовили еще в 1960-х годах и с тех пор постоянно обновляли. Он включает в себя действия правительства, англиканской церкви, полиции, армии, СМИ, столичной администрации и лондонского транспорта. Полностью этот план был рассекречен в 2021 году.

Операция "Лондонский мост" расписана на 10 дней - от смерти королевы до ее похорон.

D-Day - день смерти королевы

В течение нескольких минут о смерти Елизаветы II по специальным каналам связи проинформируют премьер-министра, секретаря правительства и самых высокопоставленных министров и чиновников. В течение 10 минут должны быть приспущены флаги над Уайтхоллом (улица от парламента в Лондоне до Трафальгарской площади). Затем королевская семья выпустит официальное публичное уведомление.

Парламент Великобритании и автономные законодательные органы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии немедленно прекратят работу. Главная страница на сайте королевской семьи должна выпустить короткое заявление о смерти королевы, на всех сайтах государственных ведомств и страницах в соцсетях появятся черные баннеры.

Первым с обращением к нации должен выступить премьер-министр, и Лиз Трасс уже сделала это. Будет объявлена общенациональная минута молчания. Затем пройдет встреча премьера с новым королем Чарльзом III, после чего тот тоже выступит с обращением.

В первый же день пройдет панихида в соборе Святого Павла в центре Лондона. В ней примут участие премьер и небольшое число высокопоставленных министров.

В самой стране день смерти королевы будет называться D-Day, каждый последующий - D-Day+1, D-Day+2 и так далее.

D-Day+1

В 10:00 во дворце Сент-Джеймс соберется специальный Совет, который объявит Чарльза новым сувереном. Мероприятие пройдет с участием премьера, старших министров и так далее. Прокламация будет зачитана во дворце Сент-Джеймс и на Королевской бирже в лондонском Сити.

Также соберется парламент, чтобы согласовать послание соболезнования. Все другие парламентские дела будут приостановлены на 10 дней.

В 15:30 премьер и кабинет министров проведут аудиенцию у нового короля.

D-Day+2

Гроб королевы должен уже находиться в Букингемском дворце. Так как она умерла в замке Балморал, то активируется операция "Единорог", то есть ее тело должны доставить королевским поездом, если это возможно. В противном случае будет запущена операция "Надзор" - перевозка тела самолетом.

D-Day+3

Утром король Чарльз будет принимать соболезнования в Вестминстере. Во второй половине дня он отправится в турне по Соединенному Королевству, которое начнется с посещения шотландского парламента и службы в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

D-Day+4

Чарльз должен прибыть в Северную Ирландию, где примет очередное соболезнование в замке Хиллсборо и посетит службу в соборе Святой Анны в Белфасте.

Также в Лондоне пройдет репетиция операции "Лев" - перенос гроба из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец.

D-Day+5

Шествие от Букингемского дворца до Вестминстерского дворца пройдет по маршруту через Лондон. После прибытия гроба в Вестминстерском зале состоится служба.

С D-Day+6 до D-Day+9

Тело Елизаветы II будет находиться в Вестминстерском дворце в течение трех дней. Гроб с ней в центре Вестминстер-холла будет доступен для публики 23 часа в сутки. Будут также билеты для VIP-персон.

В день D-Day+6 пройдет репетиция похоронной процессии.

В день D-Day+7 король Чарльз отправится в Уэльс, чтобы принять соболезнования в местном парламенте и посетить службу в Лиандаффском соборе в Кардиффе.

МИД должен организовать прибытие глав иностранных государств и высокопоставленных лиц. Министерства транспорта и внутренних дел опасаются, что потенциально на прощание с королевой в Лондон сразу могут ринуться сотни тысяч человек.

D-Day+10

День похорон станет "Днем национального траура", он выпадает на следующее воскресенье, 18 сентября.

Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве. В полдень по всей стране будет объявлено двухминутное молчание. Траурные шествия пройдут в Лондоне и Виндзоре.

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке пройдет служба, а королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI.