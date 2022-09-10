ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден планує вирушити до Британії на похорон Єлизавети ІІ

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 05:16
Байден планує вирушити до Британії на похорон Єлизавети ІІ Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент США Джо Байден має намір відвідати церемонію прощання королеви Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавети II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Білого дому, зроблену в п'ятницю, 9 вересня, під час поїздки до штату Огайо.

На запитання журналістів, чи збирається він відбути на похорон королеви, Байден відповів: "Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу".

Президент США також розповів, що наразі ще не мав змоги поспілкуватися з новим британським монархом Чарльзом ІІІ.

Нагадаємо, Єлизавета ІІ померла на 96-му році свого життя. Британська королева відійшла у вічність у сімейному колі в замку Балморал на північному сході Шотландії. Тепер престол посяде принц Чарльз.

До слова, королева Єлизавета ІІ запустила процес передачі повноважень до Чарльза минулого літа.

Раніше ми писали, як прощатимуться з королевою Єлизаветою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Єлизавета II
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі