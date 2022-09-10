Байден планує вирушити до Британії на похорон Єлизавети ІІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Білого дому, зроблену в п'ятницю, 9 вересня, під час поїздки до штату Огайо.

На запитання журналістів, чи збирається він відбути на похорон королеви, Байден відповів: "Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу".

Президент США також розповів, що наразі ще не мав змоги поспілкуватися з новим британським монархом Чарльзом ІІІ.