Байден планирует обсудить с Путиным вопрос кибербезопасности

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве планирует обсудить вопрос кибербезопасности. Такой вопрос он решил поднять на фоне последних хакерских атак в США и за рубежом.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.
Так, на брифинге Псаки прокомментировала недавнюю хакерскую атаку на бразильскую компанию JBS и ситуацию с кибербезопасностью.
"Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент (Байден - ред.) обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели", - подчеркнула она.
Псаки также отметила, что Вашингтон не исключает применения каких-либо мер в ответ на кибератаку на компанию JBS.
Напомним, сегодня ночью стало известно, что хакеры совершили атаку на компанию JBS, которая занимается переработкой мяса в Северной Америке и Австралии. Из-за кибератаки компании пришлось остановить работу заводов. В причастности к атаке подозревают хакеров из России.
Добавим, до этого Байден говорил, что во время встречи с Путиным даст понять, что не позволит России нарушать права человека.
Также во время саммита в Женеве Байден хочет обсудить с Путиным вопросы Украины и Беларуси.