Байден планирует обсудить с Путиным вопрос кибербезопасности

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве планирует обсудить вопрос кибербезопасности. Такой вопрос он решил поднять на фоне последних хакерских атак в США и за рубежом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

Так, на брифинге Псаки прокомментировала недавнюю хакерскую атаку на бразильскую компанию JBS и ситуацию с кибербезопасностью. "Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент (Байден - ред.) обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели", - подчеркнула она. Псаки также отметила, что Вашингтон не исключает применения каких-либо мер в ответ на кибератаку на компанию JBS.