Байден планує обговорити з Путіним питання кібербезпеки

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві планує обговорити питання кібербезпеки. Таке питання він вирішив підняти на тлі останніх хакерських атак у США та за кордоном.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

Так, на брифінгу Псакі прокоментувала нещодавню хакерську атаку на бразильську компанію JBS та ситуацію з кібербезпекою. "Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент (Байден - ред.) обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні", - наголосила вона. Псакі також зазначила, що Вашингтон не виключає застосування якихось заходів у відповідь на кібератаку на компанію JBS.