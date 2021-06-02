Хакеры остановили работу бразильской компании: в США подтвердили причастность России

Кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS SA остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии. В Белом доме подтвердили, что хакеры, вероятно, базируется в России.

Бразильская компания JBS SA (крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания) проинформировала правительство США о том, что атака с использованием программ-вымогателей исходила от преступной организации из России.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты связались с правительством России по этому поводу и что ФБР ведет расследование.

"Белый дом предложил JBS помощь, и наша команда в Министерстве сельского хозяйства несколько раз разговаривала с их руководством за последний день", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, JBS уведомил администрацию о том, что требование выкупа исходило от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России.

"Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством по этому вопросу и сообщает, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей", - говорит Жан-Пьер.

Аналитики считают, что перебои в работе JBS из-за кибератаки уже оказали влияние на рынок мяса. Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США, мясоперерабатывающие предприятия США во вторник забили 94 000 голов крупного рогатого скота, что на 22% меньше, чем неделей ранее. Кроме того, переработчики свинины забили 390 000 свиней, что на 20% меньше, чем неделю назад.

В воскресенье, 30 мая, JBS USA определила, что является целью организованной атаки кибербезопасности, затронувшей некоторые серверы, поддерживающие ее североамериканские и австралийские ИТ-системы. Это привело к задержке транзакций компании с клиентами и поставщиками. Известно, что компания контролирует около 20% мощностей по убою крупного рогатого скота и свиней в США.

Также сообщается, что цены на говядину и свинину в США уже растут, поскольку Китай увеличивает импорт мяса.