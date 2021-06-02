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Байден планує обговорити з Путіним питання кібербезпеки

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Вашингтон, Середа 02 червня 2021 20:16
Байден планує обговорити з Путіним питання кібербезпеки Фото: Джо Байден і Володимир Путін, президенти Росії та США (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві планує обговорити питання кібербезпеки. Таке питання він вирішив підняти на тлі останніх хакерських атак у США та за кордоном.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

Так, на брифінгу Псакі прокоментувала нещодавню хакерську атаку на бразильську компанію JBS та ситуацію з кібербезпекою.

"Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент (Байден - ред.) обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні", - наголосила вона.

Псакі також зазначила, що Вашингтон не виключає застосування якихось заходів у відповідь на кібератаку на компанію JBS.

Нагадаємо, сьогодні вночі стало відомо, що хакери здійснили атаку на компанію JBS, яка займається переробленням м'яса в Північній Америці та Австралії. Через кібератаку компанії довелося зупинити роботу заводів. У причетності до атаки підозрюють хакерів з Росії.

Додамо, до цього Байден говорив, що під час зустрічі з Путіним дасть зрозуміти, що не дозволить Росії порушувати права людини.

Також під час саміту у Женеві Байден хоче обговорити з Путіним питання України та Білорусі.

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