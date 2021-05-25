Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить Украину. Также среди тем встречи лидеров США и России будет Беларусь.
Об этом во время разговора с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, Байден и Путин в рамках встречи в Женеве обсудят весь спектр насущных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Американский лидер попытается наладить отношения между США и Россией, чтобы они стали более предсказуемыми и стабильными.
"Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси", - сказала она.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что госсекретарь США пообещал не договариваться с Россией об Украине без участия Украины. Однако к возможному обсуждению Украины во время встречи Байдена с Путиным Кулеба отнесся одобрительно.
Сегодня Белый дом и Кремль официально объявили о встрече Байдена и Путина. Переговоры двух лидеров пройдут с глазу на глаз 16 июня в Женеве, когда Байден будет находиться в Европе.
До этого в Кремле заявляли, что во время встречи Путин и Байден могут обсудить контроль над вооружением.