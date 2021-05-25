Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить Украину. Также среди тем встречи лидеров США и России будет Беларусь.

Об этом во время разговора с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, Байден и Путин в рамках встречи в Женеве обсудят весь спектр насущных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Американский лидер попытается наладить отношения между США и Россией, чтобы они стали более предсказуемыми и стабильными. "Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси", - сказала она.