Байден планує обговорити з Путіним Україну та Білорусь, - Білий дім

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити Україну. Також серед тем зустрічі лідерів США та Росії буде Білорусь.

Про це під час розмови з журналістами заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, Байден та Путін в рамках зустрічі у Женеві обговорять весь спектр нагальних питань у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Американський лідер спробує налагодити відносини між США та Росією, щоб вони стали більш передбачуваними та стабільними. "Президент також підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі", - сказала вона.