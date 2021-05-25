ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин и Байден при личной встрече должны обсудить контроль над вооружениями, - Кремль

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 13:48
Путин и Байден при личной встрече должны обсудить контроль над вооружениями, - Кремль Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

На повестке дня встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут, вероятно, стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Скоро появится заявление на этот счет.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков сказал, что обсуждать повестку дня необходимо после того, как факт встречи будет подтвержден.

"Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно", - сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели консультации перед встречей президентов Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Напомним, что работа по организации встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины