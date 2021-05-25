Путин и Байден при личной встрече должны обсудить контроль над вооружениями, - Кремль

На повестке дня встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут, вероятно, стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Скоро появится заявление на этот счет.

Песков сказал, что обсуждать повестку дня необходимо после того, как факт встречи будет подтвержден.

"Вопросы стратстабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно", - сказал пресс-секретарь.