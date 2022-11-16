Байден після екстреної зустрічі щодо вибухів у Польщі: Маю намір переконатися, що ми з'ясуємо причину

На екстреній зустрічі зі світовими лідерами з приводу інциденту та загибелі двох людей у Люблінському воєводстві на сході Польщі неподалік кордону з Україною Байден відзначив "прихильність Сполучених Штатів підтримці польського розслідування".

"Ми домовилися підтримати польське розслідування вибуху у сільській місцевості неподалік кордону з Україною. І я збираюся переконатися, що ми з'ясуємо, що саме сталося", - сказав американський президент.

Після цього світові лідери мають намір колективно визначити "наш наступний крок у міру розслідування".

"Серед людей за столом була повна одностайність", - наголосив Байден.

Крім того, на зустрічі обговорили нелюдські російські ракетні атаки, які Кремль застосовує у війні проти України, завдаючи ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі, додав президент США.