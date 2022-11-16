RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден после экстренной встречи по взрывам в Польше: Намерен убедиться, что мы выясним причину

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Европейского союза и "Большой семерки" взрыв на территории Польши в селе Пшеводув вследствие возможной ракетной атаки России. Стороны пришли к выводу о необходимости дождаться результатов расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского лидера.

На экстренной встрече с мировыми лидерами по поводу инцидента и гибели двух человек в Люблинском воеводстве на востоке Польши недалеко от границы с Украиной Байден отметил "приверженность Соединенных Штатов поддержке польского расследования".

"Мы договорились поддержать польское расследование взрыва в сельской местности недалеко от границы с Украиной. И я собираюсь убедиться, что мы выясним, что именно произошло", - сказал американский президент.

После этого мировые лидеры намерены коллективно определить "наш следующий шаг по мере расследования".

"Среди людей за столом было полное единодушие", - подчеркнул Байден.

Кроме того, на встрече обсудили бесчеловечные российские ракетные атаки, которые Кремль применяет в войне против Украины, нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, добавил президент США.

Ранее сообщалось, что на фоне возможного удара РФ по Польше 15 ноября президент США Байден экстренно собрал лидеров G7 и Евросоюза.

Напомним, что в коммюнике МИД Польши было оглашено официальное подтверждение - взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты.

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости провести полное расследование, и подчеркнул, что НАТО находится в режиме повышенной готовности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденПольшаG7Евросоюз