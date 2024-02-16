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Байден підтвердив дані про плани РФ щодо ядерної зброї в космосі та заспокоїв американців

США, П'ятниця 16 лютого 2024 20:11
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Байден підтвердив дані про плани РФ щодо ядерної зброї в космосі та заспокоїв американців Архівне фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни теоретично можуть завдати шкоди супутникам за допомогою ядерної зброї в космосі, проте жодної загрози для американського народу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена.

"Немає ядерної загрози щодо американського народу", - йдеться в заяві.

За словами Байдена, все що росіяни роблять і можуть робити стосується завдання шкоди супутникам. Однак зараз немає зараз фактів того, що вони мають намір продовжувати якусь діяльність у космосі, якщо в них буде можливість запустити якісь системи в космос, то це теоретично може становити загрозу.

"Але цього поки що не сталося, і я сподіваюся, що не станеться", - додав Байден.

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс завжди відстежує всі потенційні випробування у всіх галузях та обмінюється даними між усіма союзниками.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що озвучена загроза є потенційною, а не активною спроможністю.

Президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Ядерна зброя
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