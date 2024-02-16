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Байден подтвердил данные о планах РФ по ядерному оружию в космосе и успокоил американцев

США, Пятница 16 февраля 2024 20:11
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Байден подтвердил данные о планах РФ по ядерному оружию в космосе и успокоил американцев Архивное фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне теоретически могут нанести вред спутникам с помощью ядерного оружия в космосе, однако никакой угрозы для американского народа нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена.

"Нет ядерной угрозы в отношении американского народа", - говорится в заявлении.

По словам Байдена, все что россияне делают и могут делать касается нанесения вреда спутникам. Однако сейчас нет сейчас фактов того, что они намерены продолжать какую-то деятельность в космосе, если у них будет возможность запустить какие-то системы в космос, то это теоретически может представлять угрозу.

"Но этого пока не произошло, и я надеюсь, что не произойдет", - добавил Байден.

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В среду, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию.

В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс всегда отслеживает все потенциальные испытания во всех отраслях и обменивается данными между всеми союзниками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что озвученная угроза является потенциальной, а не активной способностью.

Президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Ядерное оружие
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