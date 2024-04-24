Байден підписав законопроект про допомогу Україні

Трансляція підписання законопроекту про допомогу Україні:

"Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю", - оголосив президент США.

Тяганина з допомогою Україні в США

Історія зі схваленням нового фінансування на допомогу Україні майже пів року тягнулася в Конгресі США. Байден запросив у Конгресу додаткові кошти ще минулої осені, але питання тривалий час було у глухому куті через спротив Республіканської партії.

У лютому Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування в нижній палаті Конгресу.

Однак у квітня Джонсон запропонував конгресменам власний чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США. Документи були схвалені Палатою представників, а потім одним пакетом були схвалені і в Сенаті США.

На витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроекті заклали понад 60 млрд доларів. Детальніше про те, куди будуть витрачені ці кошти, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Тепер, коли схвалений Сенатом законопроект був підписаний американським президентом, США можуть виділити новий пакет військової допомоги Україні. І, як очікується, його загальна вартість складатиме 1 млрд доларів.

Що може бути в новому пакеті допомоги Україні від США

Як повідомляло агентство Reuters, до пакета американської допомоги Україні на 1 млрд доларів можуть увійти бронетехніка, боєприпаси для ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та протитанкові ракети для TOW і Javelin.

Водночас, за інформацією джерел CNN, цей пакет допомоги буде містити далекобійні ракети ATACMS. І, ймовірно, мова йтиме про ракети, здатні летіти на 300 кілометрів, про які Україна вже тривалий час просила Сполучені Штати.