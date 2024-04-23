Більшість озброєнь із пакету США вже в Європі, що прискорить доставку в Україну, - CNN

Більшість озброєнь із нового пакету допомоги США заздалегідь розміщено у Німеччині та Польщі. Завдяки цьому доставка до України буде прискорена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джерело видання повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших, які передадуть Україні.

Крім того, Україна розраховує на те, що США нададуть низку зенітно-ракетних систем, а також додаткові перехоплювачі для системи ППО Patriot, основного засобу відбиття ракетних атак на міста та ключові об'єкти інфраструктури, такі як електростанції.

Нарешті, на додаток до своїх безпосередніх потреб у зброї Україна також, ймовірно, отримає армійські тактичні ракетні системи більшої дальності (ATACMS) в рамках першого траншу поставок.

США вже надали Україні версії ATACMS меншої дальності, але українські чиновники не приховують свого бажання отримати більш нову версію. Маючи дальність дії близько 300 кілометрів, ці ракети дадуть Києву можливість посилити удари по російських аеродромах, складах палива та об'єктах зберігання зброї, що вплине на військові можливості Росії.

Як зазначає видання, після перетину кордону чиновники в Києві намагатимуться якнайшвидше доставити озброєння туди, де вони необхідні, але це, як і раніше, буде серйозною логістичною проблемою, враховуючи величезну кількість задіяної техніки.

Допомога Україні

Законопроект про допомогу Україні на 61 млрд доларів, ухвалений Палатою представників США 19 квітня, тепер має надійти до Сенату 23 квітня. Якщо закон буде ухвалено верхньою палатою Конгресу, президент Джо Байден заявив, що негайно підпише його, щоб "ми могли швидко відправляти зброю та техніку в Україну для задоволення її невідкладних бойових потреб".

Тепер, коли нова військова допомога США, швидше за все, буде схвалена, питання полягає в тому, як швидко життєво важливі боєприпаси, такі як снаряди для 155-мм гаубиці, зможуть дістатися лінії фронту, щоб зупинити наступ Росії, пише CNN.

Представник Пентагону Патрік Райдер, виступаючи минулого тижня перед голосуванням у Палаті представників, заявив, що Міністерство оборони США "готове швидко відреагувати", щойно буде віддано будь-який наказ.

"Як ви знаєте, у нас дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби. Як ми робили в минулому, ми можемо переїхати протягом кількох днів", - сказав він.