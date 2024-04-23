США передадуть Україні ракети ATACMS в новому пакеті допомоги, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, яка може досягати близько 100 миль (160 км), тоді як версія більшої дальності може досягати 190 миль ( 305 км ).

За даними видання, США, у рамках нового пакету, ймовірно, вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності, або армійські тактичні ракетні системи.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ми вже писали, що за даними західних ЗМІ, новий пакет допомоги від США буде найбільшим, який Україна отримувала за останній час.

Зауважимо, що сьогодні Сенат США зібрався, щоб провести голосування за надання пакета допомоги для України, однак можливо й таке, що голосування не відбудеться. Чому це можливо, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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