Байден переконуватиме Трампа і Конгрес в подальшій підтримці України, - Білий дім

Салліван зазначив, що підхід адміністрації чинного президента США в останні дні залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років, а саме "поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів".

Радник Байдена підтвердив, що адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.

"І, звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі", - додав він.

Водночас Салліван відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.