Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшей поддержке Украины, - Белый дом

Салливан отметил, что подход администрации действующего президента США в последние дни остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет, а именно "поставить Украину в сильнейшую позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, заняла сильнейшую позицию за столом переговоров".

Советник Байдена подтвердил, что администрация до истечения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы в военную поддержку Украины.

"И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе", - добавил он.

В то же время Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.