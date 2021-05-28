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Байден переговорит с Зеленским перед встречей с Путиным, - МИД

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал заместитель главы МИД Евгений Енин.

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - сказал представитель МИД.

По словам Енина, министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона имеет достаточно источников, чтобы узнать после встречи Байдена и Путина обсужденные вопросы.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

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