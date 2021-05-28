Байден переговорить із Зеленським перед зустріччю з Путіним, - МЗС

Президент США Джо Байден перед зустріччю зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві переговорить з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це в ефірі "Україна 24" сказав заступник глави МЗС Євген Єнін.
"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським", - сказав представник МЗС.
За словами Єніна, міністерство закордонних справ України зараз "ретельно готує порядок денний" для бесіди Байдена і Зеленського, а також займається логістичним аспектом цих контактів.
Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська сторона має достатньо джерел, щоб дізнатися після зустрічі Байдена і Путіна обговорені питання.
Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.
Як писало РБК-Україна, раніше в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.