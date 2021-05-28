У Украины есть много источников, чтобы узнать темы обсуждений Байдена и Путина, - ОП

Украина имеет достаточно источников, чтобы узнать после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина об обсужденных вопросах. Киев имеет как дипломатические, так и закрытые каналы информации.

"Мы точно получим информацию о том, о чем они будут разговаривать: по дипломатическим каналам, по закрытым каналам, по каналам, которые имеет Андрей Ермак (глава Офиса президента Украины - ред.), получим по каналам медийным даже, немножко позже", - сказал Подоляк.

При этом советник главы ОП выразил уверенность, что украинские власти в первую очередь получат информацию от администрации президента США Джо Байдена.