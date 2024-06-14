Байден озвучив невтішний прогноз щодо мирної угоди Ізраїлю з ХАМАС

Очільник Білого дому зазначив, що міжнародні лідери обговорювали питання припинення вогню на саміті "Великої сімки" (G7) в Італії. Однак на запитання журналістів, чи буде угода про перемир'я досягнута найближчим часом, Байден відповів просто: "Ні", додавши: "Я не втратив надію".

Палестинські бойовики відповіли на цю пропозицію цього тижня, запропонувавши зміни, які, за їхніми словами, мають на меті гарантувати постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військ з Сектора Газа. Оголошена Байденом пропозиція, включає ці положення, але у ХАМАС занепокоєні, чи виконає Ізраїль ці умови.

Раніше у четвер, 13 червня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заперечив твердження, що Ізраїль не повністю дотримується плану припинення вогню. Салліван зазначив, що мета полягає в тому, щоб "з'ясувати, як нам працювати, щоб заповнити прогалини, що залишилися, і дійти до угоди".