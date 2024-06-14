Байден озвучил неутешительный прогноз касательно мирного соглашения Израиля с ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает подписания соглашения о прекращении огня в Секторе Газа в ближайшем будущем. Предложение не было полностью одобрено ни Израилем, ни террористическим движением ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
Глава Белого дома отметил, что международные лидеры обсуждали вопрос прекращения огня на саммите "Большой семерки" (G7) в Италии. Однако на вопрос журналистов, будет ли соглашение о перемирии достигнуто в ближайшее время, Байден ответил просто: "Нет", добавив: "Я не потерял надежду".
Палестинские боевики ответили на это предложение на текущей неделе, предложив изменения, которые, по их словам, имеют целью гарантировать постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Сектора Газа. Объявленное Байденом предложение, включает эти положения, но в ХАМАС обеспокоены, выполнит ли Израиль эти условия.
Ранее в четверг, 13 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг утверждение, что Израиль не полностью придерживается плана прекращения огня. Салливан отметил, что цель состоит в том, чтобы "выяснить, как нам работать, чтобы заполнить оставшиеся пробелы и дойти до соглашения".
В начале июня Израиль предложил ХАМАС трехфазное соглашение о прекращении огня, которое, в частности, предусматривает возвращение заложников. Байден раскрыл подробности этого плана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС предложил многочисленные изменения к поддержанному США предложению о прекращении огня в Секторе Газа. Некоторые из них являются нереальными к воплощению. В частности, террористы хотят письменных гарантий от США относительно плана прекращения огня.
11 июня ХАМАС предоставил посредникам свой ответ на поддержанное США предложение о прекращении огня в Секторе Газа.
Тем временем на израильско-ливанской границе боевики "Хезболлы" уже второй день запускают ракеты и взрывные дроны против израильских военных постов в качестве мести за убийство старшего командира. Эскалация происходит на фоне того, что некоторые израильские лидеры угрожают тотальной войной, чтобы заставить группировку прекратить ракетные обстрелы, в то время, как боевики пытаются оказать давление на Израиль во время переговоров о прекращении огня в поддержку ХАМАС, как своего союзника.
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