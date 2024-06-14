Байден озвучил неутешительный прогноз касательно мирного соглашения Израиля с ХАМАС

Глава Белого дома отметил, что международные лидеры обсуждали вопрос прекращения огня на саммите "Большой семерки" (G7) в Италии. Однако на вопрос журналистов, будет ли соглашение о перемирии достигнуто в ближайшее время, Байден ответил просто: "Нет", добавив: "Я не потерял надежду".

Палестинские боевики ответили на это предложение на текущей неделе, предложив изменения, которые, по их словам, имеют целью гарантировать постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Сектора Газа. Объявленное Байденом предложение, включает эти положения, но в ХАМАС обеспокоены, выполнит ли Израиль эти условия.

Ранее в четверг, 13 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг утверждение, что Израиль не полностью придерживается плана прекращения огня. Салливан отметил, что цель состоит в том, чтобы "выяснить, как нам работать, чтобы заполнить оставшиеся пробелы и дойти до соглашения".