Байден: остановить "Северный поток-2" не представлялось возможным

Байден заявил в контексте сделки по "Северному потоку-2", что Германия взяла на себя обязательство ответить РФ при необходимости.

Также Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", - признался политик.