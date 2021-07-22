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Байден: остановить "Северный поток-2" не представлялось возможным

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" был завершен на 99%. Остановить его не представлялось возможным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Байден заявил в контексте сделки по "Северному потоку-2", что Германия взяла на себя обязательство ответить РФ при необходимости.

Также Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", - признался политик.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

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Джозеф БайденСеверный поток-2