Германия введет санкции против России в случае агрессии против Украины, - соглашение США и Берлина

Правительство Германии будет оказывать давление на ЕС для введения дополнительных санкций в случае, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.

"Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях", - говорится в соглашении.

В документе отмечается, что обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая "Северный поток - 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.