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Байден: зупинити "Північний потік-2" не представлялося можливим

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік-2" був завершений на 99%. Зупинити його не представлялося можливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Байден заявив в контексті угоди по "Північному потоку-2", що Німеччина взяла на себе зобов'язання відповісти РФ при необхідності.

Також Байден повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації при зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

"Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, А я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити. Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу", - зізнався політик.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

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Джозеф БайденПівнічний потік-2